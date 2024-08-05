Спорт

Ковтун став срібним призером Олімпійських ігор-2024
5 Серпня 2024 13:31
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олімпіада
Ілля Ковтун / BBC

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібло Олімпійських ігор-2024 у вправах на паралельних брусах, заробивши за виконання своєї програми 15,500 бала.

Інший український гімнаст Олег Верняєв у середині програми впав зі снаряда та втратив чимало балів — 13,300.

Золото завоював Цзоу Цзиньюань, китайський гімнаст бездоганно виконав свою програму та отримав 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020. У Парижі-2024 він завоював срібло у вправах на кільцях, а також він має дві медалі в командній першості — бронза в Токіо та срібло в Парижі.

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. Японський гімнаст виграв золото Парижу-2024 у командній першості та особистому багатоборстві.


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