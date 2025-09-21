        Кримінал

        Костянтинівка перебуває під обстрілом ствольної артилерії

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 17:23
        Росія обстріляла Костянтинівку: є загиблий цивільний / Фото з Facebook Сергій Горбунов
        Російські війська завдали чергових ударів по Костянтинівці, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

        По місту били з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено фасади трьох багатоповерхівок, магазину та торговельного центру. Постраждалих серед цивільних не було.

        Згодом ворог застосував авіабомбу ФАБ-250 з УМПК, яка пошкодила фасад ще одного житлового будинку. Люди не постраждали.

        Однак вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталів призвів до трагедії: у власному помешканні загинула цивільна особа.

        «Військові злочини росії вкотре забрали життя мирного мешканця Костянтинівки», — зазначив Горбунов.


