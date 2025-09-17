Король Чарльз III прийняли Трампа у Віндзорі

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією розпочав державний візит до Великої Британії. 17 вересня на них чекав урочистий прийом короля Чарльза III та королеви Камілли.

Про це повідомляє Reuters.

Подружжя Трампів зустріли у Віндзорі принц і принцеса Уельські — Вільям та Кетрін, після чого всі відправилися до Віндзорського замку, резиденції британського монарха.

Напередодні повідомлялося, що королева Камілла захворіла і не зможе взяти участь у заходах, однак у Букінгемському палаці підтвердили, що її стан значно покращився, тож вона долучиться до прийому президента США та першої леді.

Трамп прибув до Британії на зустріч з королем Чарльзом / Фото: REUTERS

Для візиту американського лідера у Великій Британії організували масштабну програму: парадний кортеж, артилерійський салют, авіашоу та офіційний бенкет. Як зазначає Reuters, це буде наймасштабніший військовий захід на честь державного візиту в історії країни.