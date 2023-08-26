Корабель Crew Dragon стартував до МКС

Американський багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX із трьома астронавтами та російським космонавтом на борту стартував до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило НАСА.

До складу міжнародного екіпажу в рамках місії Crew-7 входять жінка-астронавт НАСА Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатосі Фурукава та представник “Роскосмоса” Костянтин Борисов.

Запуск було здійснено ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді о 03:27 за часом Східного узбережжя США (о 10:27 за Києвом).

За повідомленням НАСА, багаторазовий корабель Crew Dragon має стикуватися зі станцією 27 серпня. Це вже третій політ корабля.

Планується, що загалом екіпаж проведе на станції півроку.