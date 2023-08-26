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Корабель Crew Dragon стартував до МКС

26 Серпня 2023 11:02
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SpaceX, мкс

Американський багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX із трьома астронавтами та російським космонавтом на борту стартував до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило НАСА.

До складу міжнародного екіпажу в рамках місії Crew-7 входять жінка-астронавт НАСА Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатосі Фурукава та представник “Роскосмоса” Костянтин Борисов.

Запуск було здійснено ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді о 03:27 за часом Східного узбережжя США (о 10:27 за Києвом).

За повідомленням НАСА, багаторазовий корабель Crew Dragon має стикуватися зі станцією 27 серпня. Це вже третій політ корабля.

Планується, що загалом екіпаж проведе на станції півроку.


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