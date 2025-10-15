Соціальна реклама

Не всі контракти у війську однакові. Контракт 18-24 створений спеціально для молоді — це не просто рік служби, а можливість стати частиною професійної бригади «Азов».

У чому суть контракту 18-24?

Це державна програма для тих, кому від 18 до 24 років. Формат простий і зрозумілий:

Служба 1 рік на бойових посадах;

або 2 роки, якщо обираєш технологічні напрями — роботу з БПЛА чи наземними роботизованими комплексами (НРК);

тепер молодь отримує те, чого раніше не давали короткі контракти: гроші, соцпакет і справжні умови для служби.

Контракт 18-24 створили для тих, хто хоче за рік пройти школу сучасної армії й на власні очі побачити, що значить служити в «Азові».

Які посади відкриті за контрактом?

Бойові спеціальності

Це основа фронту, без якої не обходиться жоден підрозділ:

Стрілець — основа кожного відділення;

кулеметник — вогнева підтримка, яка тримає рубіж;

гранатометник — сила, що вирішує результат ближнього бою;

розвідник — очі та вуха в тилу ворога;

снайпер — точність, витримка й прикриття для побратимів.

Технологічні напрямки

Сьогодні війна — це не лише окопи, а й технології. Тому контракт відкриває двері до сучасних професій:

контракт 18-24 оператор БПЛА — робота з аеророзвідкою та ураженням цілей;

пілоти FPV/Mavic/Autel/Matrice — керування різними типами дронів;

оператори ударних дронів — планування та виконання бойових вильотів;

оператори НРК — управління наземними роботизованими комплексами, які ще вчора здавалися технікою майбутнього.

Саме ці спеціальності формують «нову війну», де вирішальним стають технології, точність і швидкість прийняття рішень.

Які умови служби?

На контракт 18-24 посади відкриваються не просто цікаві, а й добре забезпечені:

Одразу після підписання боєць отримує 200 тисяч гривень. Загалом протягом контракту набігає мільйон — гроші приходять частинами, щоб підтримувати під час служби;

до 120 тисяч гривень щомісяця плюс додаткові виплати за виконання бойових завдань;

безкоштовне житло та медичне забезпечення, включаючи стоматологію;

після завершення служби — іпотека під 0%, навчання у закладах освіти за квотами та пільговий проїзд у транспорті.

Ці умови вже працюють для бійців, які підписали контракт. Це не обіцянки «на потім», а реальність сьогодні.

Чому саме «Азов» серед усіх бригад?

Багато хто ставить запитання: контракт 18-24 які бригади беруть участь? Справді, варіантів кілька. Але 12-та бригада спеціального призначення «Азов» — це окрема історія.

найбоєздатніший підрозділ у Силах оборони;

воює на найгарячіших ділянках: оборона Маріуполя, Серебрянський ліс, Торецький напрямок;

мінімальні втрати завдяки плануванню та стандартам НАТО;

справжні цінності й традиції, які створюють братерство;

«Азов» не просто тримає фронт — він змінює хід подій і виборює свободу українського народу.

Тут кожен відчуває: його життя та внесок важливі.

Як пройти рекрутинг?

Покроковий алгоритм

Обери посаду й подай анкету;

Пройди співбесіду онлайн або в рекрут-центрі;

Збери документи й пройди ВЛК;

Приїдь на збір рекрутів;

Заверши базовий курс бойової підготовки (6–8 тижнів);

Приєднайся до свого підрозділу.

Процес зрозумілий і прозорий. Кожен крок наближає до того моменту, коли ти вдягнеш форму й станеш у стрій поруч із побратимами.

Хочеш приєднатися до найсильніших? Час подати заявку через контракт 18-24.

