        Новини

        Контракт 18-24: твій шанс служити в “Азові”

        15 Жовтня 2025 10:02

        Соціальна реклама

        Не всі контракти у війську однакові. Контракт 18-24 створений спеціально для молоді — це не просто рік служби, а можливість стати частиною професійної бригади «Азов».

        У чому суть контракту 18-24?

        Це державна програма для тих, кому від 18 до 24 років. Формат простий і зрозумілий:

        • Служба 1 рік на бойових посадах;
        • або 2 роки, якщо обираєш технологічні напрями — роботу з БПЛА чи наземними роботизованими комплексами (НРК);
        • тепер молодь отримує те, чого раніше не давали короткі контракти: гроші, соцпакет і справжні умови для служби.

        Контракт 18-24 створили для тих, хто хоче за рік пройти школу сучасної армії й на власні очі побачити, що значить служити в «Азові».

        Які посади відкриті за контрактом?

        Бойові спеціальності

        Це основа фронту, без якої не обходиться жоден підрозділ:

        • Стрілець — основа кожного відділення;
        • кулеметник — вогнева підтримка, яка тримає рубіж;
        • гранатометник — сила, що вирішує результат ближнього бою;
        • розвідник — очі та вуха в тилу ворога;
        • снайпер — точність, витримка й прикриття для побратимів.

        Технологічні напрямки

        Сьогодні війна — це не лише окопи, а й технології. Тому контракт відкриває двері до сучасних професій:

        • контракт 18-24 оператор БПЛА — робота з аеророзвідкою та ураженням цілей;
        • пілоти FPV/Mavic/Autel/Matrice — керування різними типами дронів;
        • оператори ударних дронів — планування та виконання бойових вильотів;
        • оператори НРК — управління наземними роботизованими комплексами, які ще вчора здавалися технікою майбутнього.

        Саме ці спеціальності формують «нову війну», де вирішальним стають технології, точність і швидкість прийняття рішень.

        Які умови служби?

        На контракт 18-24 посади відкриваються не просто цікаві, а й добре забезпечені:

        • Одразу після підписання боєць отримує 200 тисяч гривень. Загалом протягом контракту набігає мільйон — гроші приходять частинами, щоб підтримувати під час служби;
        • до 120 тисяч гривень щомісяця плюс додаткові виплати за виконання бойових завдань;
        • безкоштовне житло та медичне забезпечення, включаючи стоматологію;
        • після завершення служби — іпотека під 0%, навчання у закладах освіти за квотами та пільговий проїзд у транспорті.

        Ці умови вже працюють для бійців, які підписали контракт. Це не обіцянки «на потім», а реальність сьогодні.

        Чому саме «Азов» серед усіх бригад?

        Багато хто ставить запитання: контракт 18-24 які бригади беруть участь? Справді, варіантів кілька. Але 12-та бригада спеціального призначення «Азов» — це окрема історія.

        • найбоєздатніший підрозділ у Силах оборони;
        • воює на найгарячіших ділянках: оборона Маріуполя, Серебрянський ліс, Торецький напрямок;
        • мінімальні втрати завдяки плануванню та стандартам НАТО;
        • справжні цінності й традиції, які створюють братерство;
        • «Азов» не просто тримає фронт — він змінює хід подій і виборює свободу українського народу.

        Тут кожен відчуває: його життя та внесок важливі.

        Як пройти рекрутинг?

        Покроковий алгоритм

        • Обери посаду й подай анкету;
        • Пройди співбесіду онлайн або в рекрут-центрі;
        • Збери документи й пройди ВЛК;
        • Приїдь на збір рекрутів;
        • Заверши базовий курс бойової підготовки (6–8 тижнів);
        • Приєднайся до свого підрозділу.

        Процес зрозумілий і прозорий. Кожен крок наближає до того моменту, коли ти вдягнеш форму й станеш у стрій поруч із побратимами.

        Хочеш приєднатися до найсильніших? Час подати заявку через контракт 18-24.

        Деталі й анкета — на офіційному сайті azov.org.ua.


        Теги:

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини