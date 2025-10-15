Соціальна реклама
Не всі контракти у війську однакові. Контракт 18-24 створений спеціально для молоді — це не просто рік служби, а можливість стати частиною професійної бригади «Азов».
У чому суть контракту 18-24?
Це державна програма для тих, кому від 18 до 24 років. Формат простий і зрозумілий:
- Служба 1 рік на бойових посадах;
- або 2 роки, якщо обираєш технологічні напрями — роботу з БПЛА чи наземними роботизованими комплексами (НРК);
- тепер молодь отримує те, чого раніше не давали короткі контракти: гроші, соцпакет і справжні умови для служби.
Контракт 18-24 створили для тих, хто хоче за рік пройти школу сучасної армії й на власні очі побачити, що значить служити в «Азові».
Які посади відкриті за контрактом?
Бойові спеціальності
Це основа фронту, без якої не обходиться жоден підрозділ:
- Стрілець — основа кожного відділення;
- кулеметник — вогнева підтримка, яка тримає рубіж;
- гранатометник — сила, що вирішує результат ближнього бою;
- розвідник — очі та вуха в тилу ворога;
- снайпер — точність, витримка й прикриття для побратимів.
Технологічні напрямки
Сьогодні війна — це не лише окопи, а й технології. Тому контракт відкриває двері до сучасних професій:
- контракт 18-24 оператор БПЛА — робота з аеророзвідкою та ураженням цілей;
- пілоти FPV/Mavic/Autel/Matrice — керування різними типами дронів;
- оператори ударних дронів — планування та виконання бойових вильотів;
- оператори НРК — управління наземними роботизованими комплексами, які ще вчора здавалися технікою майбутнього.
Саме ці спеціальності формують «нову війну», де вирішальним стають технології, точність і швидкість прийняття рішень.
Які умови служби?
На контракт 18-24 посади відкриваються не просто цікаві, а й добре забезпечені:
- Одразу після підписання боєць отримує 200 тисяч гривень. Загалом протягом контракту набігає мільйон — гроші приходять частинами, щоб підтримувати під час служби;
- до 120 тисяч гривень щомісяця плюс додаткові виплати за виконання бойових завдань;
- безкоштовне житло та медичне забезпечення, включаючи стоматологію;
- після завершення служби — іпотека під 0%, навчання у закладах освіти за квотами та пільговий проїзд у транспорті.
Ці умови вже працюють для бійців, які підписали контракт. Це не обіцянки «на потім», а реальність сьогодні.
Чому саме «Азов» серед усіх бригад?
Багато хто ставить запитання: контракт 18-24 які бригади беруть участь? Справді, варіантів кілька. Але 12-та бригада спеціального призначення «Азов» — це окрема історія.
- найбоєздатніший підрозділ у Силах оборони;
- воює на найгарячіших ділянках: оборона Маріуполя, Серебрянський ліс, Торецький напрямок;
- мінімальні втрати завдяки плануванню та стандартам НАТО;
- справжні цінності й традиції, які створюють братерство;
- «Азов» не просто тримає фронт — він змінює хід подій і виборює свободу українського народу.
Тут кожен відчуває: його життя та внесок важливі.
Як пройти рекрутинг?
Покроковий алгоритм
- Обери посаду й подай анкету;
- Пройди співбесіду онлайн або в рекрут-центрі;
- Збери документи й пройди ВЛК;
- Приїдь на збір рекрутів;
- Заверши базовий курс бойової підготовки (6–8 тижнів);
- Приєднайся до свого підрозділу.
Процес зрозумілий і прозорий. Кожен крок наближає до того моменту, коли ти вдягнеш форму й станеш у стрій поруч із побратимами.
Хочеш приєднатися до найсильніших? Час подати заявку через контракт 18-24.
Деталі й анкета — на офіційному сайті azov.org.ua.