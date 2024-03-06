Політика

Конкурентка Трампа Гейлі оголосить про вихід з президентських перегонів – WSJ

6 Березня 2024 13:46
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сша, вибори
Ніккі Гейлі / Фото: WSJ

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує оголосити 6 березня про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними журналістів, очікується, що Гейлі виступить із відповідною заявою у середу, 6 березня. Вона ухвалила це рішення на наступний день після “супервівторка”, коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

WSJ зазначило, що Гейлі у своєму виступі підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек, таких як ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.


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