Комфорт і тепло зі світшотами на флісі

Світшоти посідають важливе місце в чоловічому гардеробі, оскільки поєднують у собі зручність, практичність, універсальність і стильний вигляд. Особливо актуальні вони в міжсезоння та холодну пору року, проте існують і легкі моделі для літніх вечорів.

Матеріали виготовлення

Від правильно обраного матеріалу залежить зручність і довговічність світшота, а також його здатність захищати вас від холоду. Серед найпопулярніших матеріалів виготовлення:

Бавовна. Зазвичай бавовняні вироби містять невеликий відсоток синтетики (еластану або поліестеру) для більшої міцності, стійкості до зношування і багаторазового прання. Незважаючи на це, світшоти з бавовни прекрасно пропускають повітря і запобігають перегріванню, а ще дуже приємні в носінні. Фліс. Для холодної зими багато чоловіків обирають світшоти з флісової тканини — м’якого і легкого матеріалу, що ефективно зберігає тепло. Завдяки здатності відводити вологу світшот на флісі чоловічий стане відмінним варіантом для спорту в холодну пору року. Шерсть. Тканини з вовняними волокнами мають прекрасні теплоізоляційні властивості, тому підходять навіть для найсуворішої зими. Щоб тепла тканина не здавалася «колючою», вовна поєднується з більш м’якими волокнами, наприклад, акриловими. Футер. Особливий вид трикотажу з м’яким ворсом на внутрішньому шарі, який відмінно зберігає тепло. Такі світшоти приємні до тіла і добре захищають від холоду.

Особливості зимових моделей світшотів

Вибираючи на сайті інтернет-магазину https://www.aviatsiyahalychyny.com/men/sweatshirts/filter/feature=warm/ світшот для холодної пори року, звертайте увагу не тільки на тканину, а й на конструктивні особливості.

Утеплення. Як правило, зимові світшоти передбачають утеплювальний внутрішній шар або підкладку, наприклад, з футера або флісу. Трикотажна гумка. Манжети і низ більшості світшотів оснащуються трикотажною гумкою, яка сприяє кращому утриманню тепла і перешкоджає проникненню холоду. Подовжений крій. Сучасні світшоти можуть бути подовженими або мати подовжену спинку. Такий варіант краще захищає нижню частину спини від холоду, особливо у вітряну погоду. Додаткові деталі. Деякі моделі світшотів можуть мати додаткові конструкційні деталі, характерні для інших видів толстовок. Наприклад, високий комір або капюшон дозволяють захистити шию і голову від вітру, холоду, дощу.

На що ще звернути увагу під час вибору

Сьогодні в моді вільні світшоти, під які можна вдягнути футболку, лонгслів або термобілизну. Однак, якщо світшот чоловічий теплий вам потрібен для офісних аутфітів, варто обрати модель прямого крою — вільну, але не оверсайз. Для прохолодних літніх вечорів пасуватимуть тонкі бавовняні моделі, а для зими та міжсезоння — світшоти з футером, вовною або флісом. Універсальними є однотонні моделі базових кольорів — чорні, сірі, оливкові, бежеві, які можна поєднувати з найрізноманітнішим одягом.

Таким чином, щоб вибрати відповідний чоловічий світшот на флісі для холодної пори року, звертайте увагу на крій і матеріал, додаткові деталі, розмір і дизайн виробу.