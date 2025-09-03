Комбінований удар по Україні: що відомо про нічний обстріл РФ

У ніч на 3 вересня Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару застосувавши ударні дрони та ракети. Під атакою опинилися західні області, Київщина, Кіровоградщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів зафіксовані пожежі, пошкодження цивільної інфраструктури та є постраждалі.

Наслідки обстрілу

Луцьк . У місті лунали вибухи через атаки дронів. За словами мера Ігоря Поліщука, внаслідок обстрілу згоріли два гаражі та господарська споруда, ще одна була пошкоджена уламками. Також згорів приватний вантажний автомобіль.

. У місті лунали вибухи через атаки дронів. За словами мера Ігоря Поліщука, внаслідок обстрілу згоріли два гаражі та господарська споруда, ще одна була пошкоджена уламками. Також згорів приватний вантажний автомобіль. Хмельницький . У місті вночі та зранку зафіксовано обстріли дронами та, ймовірно, ракетами. Мер Олександр Симчишин повідомив про пошкодження і пожежі. Жертв не зафіксовано, однак через наслідки атаки громадський транспорт працює з перебоями та меншою кількістю автобусів.

. У місті вночі та зранку зафіксовано обстріли дронами та, ймовірно, ракетами. Мер Олександр Симчишин повідомив про пошкодження і пожежі. Жертв не зафіксовано, однак через наслідки атаки громадський транспорт працює з перебоями та меншою кількістю автобусів. Київська область . Вишгород зазнав масованої атаки дронами. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, уламки впали між житловими будинками, пошкодивши автомобіль та вікна. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих немає.

. Вишгород зазнав масованої атаки дронами. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, уламки впали між житловими будинками, пошкодивши автомобіль та вікна. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих немає. Кіровоградська область . У Знам’янській громаді атака дронів спричинила руйнування та травмування людей. За даними ДСНС, поранено п’ятьох місцевих жителів, пошкоджено 28 будинків, один зруйновано. Під час обстрілу також постраждали й об’єкти “Укрзалізниці”. Четверо залізничників отримали поранення, затримуються понад 20 рейсів.

. У Знам’янській громаді атака дронів спричинила руйнування та травмування людей. За даними ДСНС, поранено п’ятьох місцевих жителів, пошкоджено 28 будинків, один зруйновано. Під час обстрілу також постраждали й об’єкти “Укрзалізниці”. Четверо залізничників отримали поранення, затримуються понад 20 рейсів. Івано-Франківщина. Виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м.Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає.

Вибухи також чули в Дніпропетровській, Волинській, Львівській, Сумській, Рівненській та Тернопільській областях.

