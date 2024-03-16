Команда України вперше виборола перше місце на зимових Дефлімпійських іграх

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спортсменами національної дефлімпійської збірної команди України, яка виборола 19 медалей на ХХ зимових Дефлімпійських іграх в Ерзурумі (Туреччина).

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі Зеленський нагородив переможців і призерів, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку на іграх, а також здобула рекордну кількість медалей.

“Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців і потужних українських досягнень”, – сказав він, звертаючись до спортсменів.

Зеленський також підкреслив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України під час російської агресії.

“І кожен, хто завойовує повагу світу до українського характеру та Української держави, допомагає всім нам. Допомагає народу вистояти. Допомагає вистояти нашим бійцям на фронті в боротьбі за нашу незалежність”, – зазначив він.

Окрім цього, глава держави привітав спортсменів і тренерів із переможним результатом.

“Попри всі складнощі ви змогли здобути для України першість. І важко оцінити, як це важливо сьогодні. Як важливо мати перемоги для України. Тому що та одна перемога, заради якої ми боремося, наші хлопці та дівчата віддають життя на фронті, і велика перемога, яка обов’язково буде, – вона складається з таких важливих днів, таких перемог, яку ви здобули”, – наголосив він.

Зеленський наголосив, що такий результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом, що українці та спортсмени сильні, а український характер переважає над будь-якими викликами та обставинами.

“Я дякую всім вам за волю до перемоги, за ваше вміння долати труднощі. За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям, українському прапору, українському народу. Пишаюся вами надзвичайно. Слава Україні!” – підсумував він.

Президент вручив спортсменам ордени “За заслуги” І, ІІ і ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів та медалі “За працю і звитягу”. Крім цього, він нагородив тренерів орденами княгині Ольги II ступеня, медалями “За працю і звитягу” та присвоїв почесні звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”.

Президента Спортивної федерації глухих України Леоніда Касицького було удостоєно ордена “За заслуги” І ступеня.

Як повідомляє пресслужба глави держави, на ХХ зимових Дефлімпійських іграх збірна команда України у складі 36 спортсменів завоювала 10 золотих, 5 срібних і 4 бронзові медалі.

“Так, збірна України вперше стала світовим лідером у загальнокомандному заліку за кількістю золотих нагород. В особистій першості українські спортсмени вибороли 11 медалей (6 золотих, 3 срібні та 2 бронзові), у командній першості – 8 медалей (4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові)”, – зазначається в повідомленні.