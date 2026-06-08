Коли вигідно замовляти піцу на двох, а коли — на компанію

Здавалося б, що тут думати — замовив піцу, поїв, добре. Але будь-хто, хто хоч раз організовував спільне замовлення на велику компанію, знає: за неправильного підходу половина залишається в коробці, хтось лишається голодним, а сплатити все по-людськи — окрема задача. З парою теж не все просто. Інколи дві середні піци виявляються вигіднішими, ніж одна велика. Інколи — навпаки.

Математика, яку зазвичай ігнорують

Більшість людей обирають піцу за діаметром та ціною — і тут криється головна пастка. Площа кола зростає пропорційно квадрату радіуса, тому різниця між 30 і 40 сантиметрами — це не 30% більше тіста, а майже вдвічі більше. Якщо 32 см коштує 280 грн, а 45 см — 420 грн, то більший варіант значно вигідніший за кількістю їжі на гривню. Це базова геометрія, але мало хто її рахує при замовленні.

Саме тому при замовленні на двох є сенс брати одну велику піцу, а не дві маленькі з різними начинками — якщо смаки хоча б трохи збігаються. Якщо ж один їсть лише маргариту, а інший — м’ясну зі гострим соусом, тоді дві окремі.

Замовлення на пару: коли це має сенс

Два чоловіки — зовсім не те саме, що пара в романтичний вечір і не те саме, що двоє офісних колег в обід. Порція значно відрізняється залежно від контексту.

Де замовлення на двох справді вигідне:

Обід у будень, коли піца — один із кількох страв. Маленька або середня — достатньо. Вечір вдома, коли ще буде салат або закуска — зайвий розмір тільки заважає. Ситуація, коли смаки дуже різні. Краще дві малі, але кожна під свій запит.

Багато піцерій зараз пропонують знижки при замовленні двох піц — і це якраз орієнтовано на пари. Такий формат дає гнучкість у виборі начинок і при цьому зберігає логіку ціни за шматок.

Компанія від чотирьох: інша логіка

Коли людей четверо і більше, рахунок змінюється. Дві-три великі піци покривають групу краще, ніж купа дрібних. Але тут є нюанс, про який рідко говорять: різноманітність начинок важливіша за кількість тіста.

Практичний підхід виглядає так — одна нейтральна (маргарита або овочева), одна м’ясна і одна на вибір більшості. Це покриває смаки навіть у досить різношерстій компанії. Якщо хтось не їсть м’яса — є нейтральна, якщо хтось хоче щось ситне — є м’ясна.

Цифри для орієнтиру

За даними ринку доставки їжі, середнє замовлення піци в Україні на компанію 4–6 осіб включає 2–3 позиції. Найпопулярніший формат — 2 великі піци (40+ см) плюс одна середня як «доважок». При такому підході середня вартість на особу виходить на 15–20% нижча, ніж при замовленні кожним окремо.

Де розмір замовлення особливо важливий

Якщо замовляти піцу в Києві через агрегатори або напряму з піцерій, різниця в розмірах і цінах між закладами буває суттєвою. Деякі мережі продають «велику» піцу розміром 35 см, інші — 45 см, і це не завжди одразу зрозуміло зі скріншота меню. Варто звертати увагу на діаметр у сантиметрах, а не просто на назву розміру.

Ще один момент: доставка з фіксованою вартістю або безкоштовна від певної суми — аргумент на користь одного великого замовлення замість двох дрібних. Особливо це відчутно в години пік, коли кур’єри завантажені, а час очікування подвоюється при двох окремих замовленнях.

Оптимальний вибір залежить від трьох речей: скільки людей, наскільки різні смаки і чи є сенс переплачувати за доставку кілька разів. Для пари з подібними смаками — одна велика краща за дві маленькі. Для пари з різними уподобаннями — дві середні виправдані. Для компанії від чотирьох — дві-три великі з різними начинками завжди вигідніші за індивідуальні замовлення.

Найгірший сценарій — це коли кожен замовляє «своє» і потім виявляється, що їжі забагато, а рахунок роздутий. Трохи попередньої координації зекономить і гроші, і час очікування.