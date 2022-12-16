Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов після масованої атаки росіян повідомив, що місто зазнало значних інфраструктурних руйнувань, перш за все йдеться про енергетичні об’єкти.

“Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони», – написав Терехов.

Він зазначив, що влада робить все можливе, щоб у найкоротші терміни відновити те, що знищила Росія. Також мер просить зберігати спокій та мати терпіння.