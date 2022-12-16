Харків

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова

16 Грудня 2022 13:15
31
харків, обстріли

Мер Харкова Ігор Терехов після масованої атаки росіян повідомив, що місто зазнало значних інфраструктурних руйнувань, перш за все йдеться про енергетичні об’єкти.

“Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони», – написав Терехов.

Він зазначив, що влада робить все можливе, щоб у найкоротші терміни відновити те, що знищила Росія. Також мер просить зберігати спокій та мати терпіння.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 11:11
35

У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла
16 Грудня 2022 13:15
31

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова
16 Грудня 2022 11:49
45

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет
16 Грудня 2022 10:55
33

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
16 Грудня 2022 10:40
55

У Запорізькій області 15 влучань, – ОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки