Політика

Кохабідзе очолив новий уряд Грузії

8 Лютого 2024 21:49
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грузія
Іраклій Кохабідзе / УНІАН

Парламент Грузії, сьогодні, 8 лютого, висловив довіру новому уряду на чолі з Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”, передає Суспільне.

Зазначається, що новий склад уряду підтримали 84 депутати, “проти” проголосували — 10.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер президентка Саломе Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе главою уряду. Якщо цього не станеться, то прем’єр-міністр вважатиметься призначеним автоматично.

Під час виступу у парламенті, Іраклій Кобахідзе також заявив, що першим віцепрем’єр-міністром буде призначено очільника Мінекономіки країни Левана Давіташвілі.


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