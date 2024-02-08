Кохабідзе очолив новий уряд Грузії

Парламент Грузії, сьогодні, 8 лютого, висловив довіру новому уряду на чолі з Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”, передає Суспільне.

Зазначається, що новий склад уряду підтримали 84 депутати, “проти” проголосували — 10.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер президентка Саломе Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе главою уряду. Якщо цього не станеться, то прем’єр-міністр вважатиметься призначеним автоматично.

Під час виступу у парламенті, Іраклій Кобахідзе також заявив, що першим віцепрем’єр-міністром буде призначено очільника Мінекономіки країни Левана Давіташвілі.