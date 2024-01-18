КНДР засудили за надання зброї РФ

На зустрічі в Сеулі сьогодні ядерні посланці Південної Кореї, США та Японії засудили Північну Корею за її торгівлю зброєю з РФ, нещодавні ракетні випробування та все більш ворожу риторику.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається високопосадовець США у справах Північної Кореї Чон Пак заявив, що передача Пхеньяном балістичних ракет малої дальності та іншої зброї РФ для використання проти України, а також порушення прав людини проти північнокорейців вимагають уваги та скоординованих дій.

“США також глибоко стурбовані нещодавнім зростанням ворожої риторики, особливо щодо Республіки Корея, з боку режиму КНДР”, – сказав Пак.

Останніми роками Південна Корея, США та Японія посилили спільні зусилля зі стримування Північної Кореї, зокрема тристоронні зустрічі та систему обміну даними про попередження про ракети у грудні.

Зустріч посланців відбулася за декілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав змінити конституцію своєї країни, щоб Південна Корея розглядалася у ній як “головний ворог”, заявивши, що Пхеньян не має наміру уникати війни, якщо вона станеться.

Представник Японії Хіроюкі Намазу засудив запуск балістичної ракети Пхеньяном та заявив, що необхідно ретельно стежити за тим, що РФ може надавати Північній Кореї в обмін на надане озброєння.