КНДР ще півтора місяці тому почала постачати РФ боєприпаси, – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що росія отримує боєприпаси від Північної Кореї вже півтора місяця. Зокрема, снаряди для гармат та «градів».

Про це він розповів у коментарі NV.

«Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише — це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї», — заявив Буданов.

Так, передусім ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Також Пхеньян передає певну кількість танкових снарядів.

«На жаль, для нас Північна Корея — це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях, — такий об’єм росія видавати не здатна», — заявив керівник розвідки.

Він додав, що коли «росіяни розказують, що збільшили власне виробництво озброєнь, то вони відверто брешуть». Так, реалізація плану складає 3−7% від запланованих обсягів, оскільки у рф поступово знищили власні потужні виробництва.

Водночас, за Буданова словами, у Північній Кореї зберегли серійне виробництво озброєнь. Тож снаряди «певною мірою негативно вплинуть на хід бойових дій в України».

За оцінками очільника української розвідки, кремль планує отримати мільйонні партії снарядів.

«Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання», — наголосив Буданов.