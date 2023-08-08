Кличко попередив про надзвичайно складну зиму

Влада Києва розглядає всі можливі сценарії та критичні ситуації, які можуть статися під час наступного опалювального сезону. Тому готується до нього ретельно.

Про це овідомив мер Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті КМДА.

“Буде дуже непроста зима. Агресор постійно намагається зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. І плани в нього не змінилися. Росіяни чинять геноцид українського народу. Ми розуміємо що зараз протиповітряна оборона стала потужнішою. Наші захисники збивають майже все, що летить від ворога в бік столиці. Втім, ми повинні бути готовими до різних ситуацій. Місто виділило кошти на підготовку до зими. Комунальники посилено працювали і працюють. І зараз Київ готовий до опалювального сезону десь на 80%. І ми продовжуємо готуватися”, – каже мер Києва.

Кличко повідомив, що в столиці завершили гідравлічні випробування мереж. На аварійних та пошкоджених ділянках тепломереж замінили труби. Місто створює запас палива для ТЕЦ, продовжує закуповувати необхідне обладнання, зокрема, й генератори, та отримує допомогу від іноземних партнерів.

“Також закликаю мешканців столиці підготуватися до можливих екстремальних ситуацій. Подбати про автономні джерела живлення, теплий одяг тощо. Ми і надалі будемо намагатися в найстисліші терміни ліквідовувати наслідки ударів ворога. Готуємо до роботи також і пункти обігріву. Втім, підготуватися потрібно всім. Минула зима нас цьому вже навчила”, – наголосив Кличко.