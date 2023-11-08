Клопп та Гвардіола йдуть війною на ФІФА та УЄФА

Останнім часом, у світовому футболі можна неозброєним оком помітити тенденцію до збільшення кількості матчів протягом сезону. Введення нових та реформування старих турнірів тільки підливають олії у вогонь. Проте у таких рішень футбольних федерацій є противники. На сьогодні найзнаковішими та найактивнішими з них є найкращі тренери АПЛ сучасного футболу – Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола.

«Звучить так, ніби я скиглю або щось у цьому дусі, але нам потрібні повноцінні перерви! Пам’ятаю, як сезон у Садіо Мане після фіналу Кубка Африки розтягнувся на 13 місяців. 13-місячний сезон, ось так от. Запитайте в нього, скільки в нього було вихідних. Тільки з нормальними перервами можна показувати гру світового класу. Тоді цими хлопцями можна буде насолоджуватися в довгостроковій перспективі, а молоді буде легше через це проходити», – відреагував на щорічне збільшення матчів тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Німецького тренера дійсно можна зрозуміти. Гравці та тренери потерпають від перенавантажень вже зараз, а що буде далі, коли кількість матчів знову збільшиться? Реформа формату Ліги чемпіонів означатиме дві додаткові гри на першому етапі, а, можливо, ще один двоматчевий плей-офф, щоб пройти в 1/8 фіналу. Це означає, що потенційно для переходу в стадію плей-оф буде проведено 10 матчів порівняно з нинішніми шістьма.

Додайте сюди чемпіонат Європи за участю вже 24-ох команд, Лігу націй у різних конфедераціях і Фіналіссіму – новостворений турнір, у якому зустрінуться переможці Євро і Кубка Америки. Пропонований клубний ЧС ФІФА за участю 32 команд, який вперше пройде влітку 2025 року, теж створить відчутне додаткове навантаження. На папері ця реформа клубного ЧМ виглядає круто, але не в тому випадку, якщо вона ще більше роздуває і без того переповнений календар.

Президент УЄФА Александер Чеферін у відповідь на претензії Клоппа використовує дуже зухвалу риторику. Апелюючи до космічних заробітків сучасних футболістів:

«Завжди легко нападати на ФІФА та УЄФА, але логіка проста. Що менше матчів, то менше грошей. Скаржитися мають прості робітники, які на заводі заробляють €1 тисячу на місяць, а не футболісти. Усі хочуть більше матчів, проте не готові нічим жертвувати».

Проти бунту від Клоппа неочікувано виступив інший топовий тренер з АПЛ – Мікель Артета. Це виглядає досить дивно враховуючи, що він теж страждає від схожих проблем.

З моменту дебюту за Арсенал (у листопаді 2018 року) в 17-річному віці Сака пропустив лише три гри через травму, проте тепер отримує пошкодження дедалі частіше. Причина криється в тому, що в міжсезоння після сезону-2022/2023 він відпочивав лише 19 днів.

Попри всі ці факти, Артета переконаний у здатності футболістів, які грають на найвищому рівні, витримувати щільний графік і проводити 70 і більше матчів за сезон:

«У світі немає тренера з фітнесу, який сказав би мені, що гравці не здатні виконати таку норму».

Проте рекомендації Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) говорять про інше: обмежити кількість матчів для одного гравця до 55 за сезон і встановити норму для перерви між сезонами – не менше ніж 28 днів, а в ідеалі – 42.

На щастя, у Клоппа є чимало союзників, і найпотужніший із них – Пеп Гвардіола, який мислить навіть радикальніше за німця. Тренер чинного чемпіона АПЛ вважає, що єдиний спосіб скоротити кількість матчів у футбольному календарі – оголошення гравцями страйку. Як приклад бос Манчестер Сіті наводить нещодавню ситуацію в жіночій лізі Іспанії. Футболістки оголосили страйк на початку вересня перед першими двома іграми сезону, після того, як не змогли домовитися з лігою про поліпшення умов із зарплати.

У підсумку сторони підписали угоду на наступні три сезони, що гарантує мінімальну зарплату в розмірі €21 тис. у нинішньому сезоні з можливістю підвищення до €23 тис. залежно від зростання комерційних доходів.