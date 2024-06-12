Кімнатні терморегулятори використовуються як у громадських будинках, так і в приватних. Різні види пристроїв можна придбати у офіційного дистриб’ютора на сайті ugov.ua. ЮГОВ-Проект надає повний набір супроводжуючих документів, допомагає в монтажі та забезпечує інженерний супровід, обслуговування.

Особливості

У серії кімнатних терморегуляторів від данської компанії Danfoss є різні модифікації. Особливістю моделі Danfoss Icon Display є наявність сенсорної панелі та рідкокристалічного дисплея. Пристрій має живлення від електромережі напругою 220-240 ~ 50/60 Гц. Оснащено вбудованим термодатчиком 47 ком NTC, який вимірює поточну температуру навколишнього повітря, необхідну для подальшої регуляції включення / відключення нагрівальних приладів.

Прозорий гібридний дисплей має 2 сенсорні кнопки, за допомогою яких можна встановити необхідну температуру в діапазоні від +5 до +35ºС. Також є режим, що попереджає труби від розмерзання, забезпечуючи мінімальну t (+5ºС). Її обмеження можна регулювати через програму користувача.

На екрані відображається актуальна температура. Пристрій порівнює реальну t навколишнього середовища та задані параметри. При її зниженні терморегулятор вмикає систему опалення, а при підвищенні – відключає. У режимі очікування (якщо дисплеєм не користуються довше 10 сек.), він не світиться і непомітний на стіні. При використанні цифри та знаки на сенсорній панелі світяться червоним кольором.

До терморегулятора можна підключити паралельно до 5 термоприводів за допомогою симісторного виходу. Тип контролера – регульований із широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ або PWM). За його допомогою здійснюється точний контроль функції приладу. Пристроєм можна керувати як контактно, так і безконтактно за допомогою спеціальної програми на смартфоні або планшеті.

Термореголовка Danfoss Icon Display може використовуватися як автономно, так і разом із розподільчим блоком (комунікаційним пристроєм) FH-WC (088H0016) від Danfoss. Він поєднується лише з електроприводами NC.

Терморегулятор має клас захисту IP: 21 – подвійна ізоляція, що захищає від пробою та не потребує заземлення.

Властивості

Кімнатний термостат Danfoss Icon Display підтримує комфортну температуру в одному або кількох приміщеннях, регулюючи вмикання/вимикання конверторів, радіаторів та теплої підлоги. Він дозволяє економити теплоносії та електроенергію. Так, наприклад, йдучи на роботу, можна задати температуру +15-17ºС, а прийшовши додому виставити комфортніші показники – +22-23ºС. Зниження лише на 1ºС дозволяє заощадити від 5 до 6%.

Параметри вибору

Компанія Danfoss випускає різні модифікації терморегуляторів, що дозволяє вибрати модель, що максимально відповідає системі обігріву. Для цього необхідно враховувати:

гістерезис – діапазон температури, що задається;

крок встановлення – це точність регулювання приладу;

похибка – точність виміру.

Продукція Данфосс має високу точність, тому що вимірює та відображає на дисплеї не лише цілі значення, а й знаки після коми. У Danfoss Icon Display точність становить 0,5, як у найкращих приладах такого типу.

Терморегулятор має мінімалістичний дизайн і добре впишеться у стилістику будь-якої квартири, будинку чи офісу. Є моделі з білим чи сірим корпусом. Встановлювати прилад рекомендується далеко від протягів, кондиціонерів або прямих променів сонця, які можуть спотворити сприйняття температури навколишнього повітря.

Монтується термодатчик на стіну, тому що має невеликі габарити:

80 x 80 x 11 мм (088U1010);

86 x 86 x 11 мм (088U1011);

88 x 88 x 13 мм (088U1012).

Використовуючи терморегулятори Danfoss Icon Display спільно з іншими інженерними системами приміщення чи будівлі, можна будувати економічні комплексні рішення для керування мікрокліматом.