Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити постачання зброї – NYT

Диктатори Росії та Північної Кореї Володимир Путін і Кім Чен Ин планують зустрітися у вересні, щоб обговорити постачання зброї країні-агресору РФ, повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

За даними видання, російська сторона хоче отримати артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а КНДР — передові технології для супутників і атомних підводних човнів.

Співрозмовники видання стверджують, що північнокорейський диктатор, імовірно, поїде з Пхеньяну бронепоїздом до Владивостока, де зустрінеться з Путіним під час Східного економічного форуму, що пройде з 10 по 13 вересня. За даними NYT, Кім Чен Ин може також відвідати Москву.

Ідея цієї поїздки Кім Чен Ина, за даними ЗМІ, виникла наприкінці липня 2023 року, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР з офіційним візитом, присвяченим 70-річному закінченню Корейської війни, в якій влада КНДР вважає себе переможцями.

26 липня Шойгу прибув до КНДР, де зустрівся зі своїм колегою Кан Сун Намом і Кім Чен Ином. Шойгу прибув до КНДР з нагоди 70-ї річниці так званого «Дня перемоги» в Корейській війні, що тривала на півострові з 1950 по 1953 рік. Пхеньян називає її «Вітчизняною визвольною війною».