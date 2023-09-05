Політика

Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити постачання зброї – NYT

5 Вересня 2023 11:21
читать на русском →
корея, путін

Диктатори Росії та Північної Кореї Володимир Путін і Кім Чен Ин планують зустрітися у вересні, щоб обговорити постачання зброї країні-агресору РФ, повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

За даними видання, російська сторона хоче отримати артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а КНДР — передові технології для супутників і атомних підводних човнів.

Співрозмовники видання стверджують, що північнокорейський диктатор, імовірно, поїде з Пхеньяну бронепоїздом до Владивостока, де зустрінеться з Путіним під час Східного економічного форуму, що пройде з 10 по 13 вересня. За даними NYT, Кім Чен Ин може також відвідати Москву.

Ідея цієї поїздки Кім Чен Ина, за даними ЗМІ, виникла наприкінці липня 2023 року, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР з офіційним візитом, присвяченим 70-річному закінченню Корейської війни, в якій влада КНДР вважає себе переможцями.

26 липня Шойгу прибув до КНДР, де зустрівся зі своїм колегою Кан Сун Намом і Кім Чен Ином. Шойгу прибув до КНДР з нагоди 70-ї річниці так званого «Дня перемоги» в Корейській війні, що тривала на півострові з 1950 по 1953 рік. Пхеньян називає її «Вітчизняною визвольною війною».


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Вересня 2023 13:41

Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон
5 Вересня 2023 13:30

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
5 Вересня 2023 12:36

Україна вперше експортувала метал морем з початку війни
5 Вересня 2023 11:21

Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити постачання зброї – NYT
5 Вересня 2023 09:57

На окупованій Луганщині підірвали “фінансиста” Пасічника, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки