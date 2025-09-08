Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ 7 вересня зросла до трьох людей

У понеділок, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі Києва дістали тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — двомісячна дитина.

Нагадаємо, внаслідок комбінованої атаки військових РФ на Київ у неділю постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та двоє працівників поліції. Усі постраждалі — жителі Святошинського та Дарницького районів Києва.

У Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий будинок, також сталася пожежа у 16-поверховому будинку. Крім того, пошкоджено приміщення СТО. У Дарницькому районі знищені квартири на верхніх поверхах чотириповерхового будинку. Крім того, у Печерському районі пошкоджено верхні поверхи урядової будівлі.