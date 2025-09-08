        Суспільство

        Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ 7 вересня зросла до трьох людей

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 07:51
        читать на русском →
        Зруйнований будинок у Києві / Фото: ДСНС
        Зруйнований будинок у Києві / Фото: ДСНС

        У понеділок, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі Києва дістали тіло загиблого чоловіка.

        Про це повідомили в ДСНС.

        Реклама
        Реклама

        Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — двомісячна дитина.

        Нагадаємо, внаслідок комбінованої атаки військових РФ на Київ у неділю постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та двоє працівників поліції. Усі постраждалі — жителі Святошинського та Дарницького районів Києва.

        У Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий будинок, також сталася пожежа у 16-поверховому будинку. Крім того, пошкоджено приміщення СТО. У Дарницькому районі знищені квартири на верхніх поверхах чотириповерхового будинку. Крім того, у Печерському районі пошкоджено верхні поверхи урядової будівлі.

        Рятувальники на місці обстрілу у Києві / Фото: ДСНС

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини