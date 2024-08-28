Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога

Від початку доби 28 серпня на фронті відбулось 111 російських атак. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на на 16:00.
- На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців і Вовчанська. Триває бій.
- 17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки та Кругляківки.
- На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Новосадового. З початку доби українські воїни відбили уже вісім атак.
- На Сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу Спірного. Отримав жорстку відсіч.
- На Краматорському напрямку загарбники здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. Біля останнього населеного пункту завдали двох ударів некерованими авіаракетами.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 13. Сьогодні противник атакував у районах Північного, Дружби, Торецька, Нью-Йорка та Неліпівки. Бої неподалік Неліпівки наразі ще тривають у трьох локаціях.
- Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах одинадцяти різних населених пунктів. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селідового і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.
- На Курахівському напрямку загарбники 22 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Українки, Георгіївки, Костянтинівки та Карлівки. Майже половина боєзіткнень триває – жорсткі бої, зокрема, зараз йдуть неподалік Карлівки.
- На Времівському напрямку загарбники двічі атакували позиції українських військ у бік Костянтинівки та Водяного. П’ять разів задіювали авіацію для ударів НАРами по Вугледару і Єгорівці.
- На Оріхівському напрямку зазнало удару двома КАБами Степове. Також окупанти провели два штурми біля Роботиного і Новоданилівки.