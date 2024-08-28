Суспільство

Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога
28 Серпня 2024 18:40
читать на русском →
війна
Оператор FPV-дрона 58 окремої мотопіхотної бригади / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Від початку доби 28 серпня на фронті відбулось 111 російських атак. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на на 16:00.

  • На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців і Вовчанська. Триває бій.
  • 17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки та Кругляківки.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Новосадового. З початку доби українські воїни відбили уже вісім атак. 
  • На Сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу Спірного. Отримав жорстку відсіч.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. Біля останнього населеного пункту завдали двох ударів некерованими авіаракетами.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 13. Сьогодні противник атакував у районах Північного, Дружби, Торецька, Нью-Йорка та Неліпівки. Бої неподалік Неліпівки наразі ще тривають у трьох локаціях.
  • Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах одинадцяти різних населених пунктів. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селідового і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.
  • На Курахівському напрямку загарбники 22 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Українки, Георгіївки, Костянтинівки та Карлівки. Майже половина боєзіткнень триває – жорсткі бої, зокрема, зараз йдуть неподалік Карлівки.
  • На Времівському напрямку загарбники двічі атакували позиції українських військ у бік Костянтинівки та Водяного. П’ять разів задіювали авіацію для ударів НАРами по Вугледару і Єгорівці.
  • На Оріхівському напрямку зазнало удару двома КАБами Степове. Також окупанти провели два штурми біля Роботиного і Новоданилівки.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Серпня 2024 18:40

Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога
28 Серпня 2024 17:19

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 16:27

Збірна України презентувала форму на Паралімпійські ігри-2024
28 Серпня 2024 15:12

У Харкові повністю реорганізують систем тепло-, водо- та енергопостачання
28 Серпня 2024 14:17

Військовим ТЦК дозволили відкривати вогонь на ураження в разі нападу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки