Кількість ухилянтів перевищила кількість російських загарбників, які вторглися в Україну – розвідка Британії

За тиждень після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову. Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила в лютому 2022 року, повідомили у британській розвідці.

Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більша частка забезпечених і добре освічених людей.

“У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення «витоку мізків», ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими”, – йдеться у щоденному звіті розвідників Великобританії.

