Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000

Американська компанія SpaceX запустила на низьку навколоземну орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Про це компанія повідомила у ніч на неділю, 27 серпня.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з 22 міні-супутниками Starlink на борту здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Перша багаторазова ступінь, після розділення, здійснила керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Це було її третє використання.

Спеціалізоване онлайн-видання Space.com називає нинішню місію знаковою для SpaceX, оскільки загальна кількість виведених на орбіту супутників Starlink, що за підрахунками відстежує запуски супутників астрофізика Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, перевищила 5000.