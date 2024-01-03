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Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київ 2 січня зросла до 54

3 Січня 2024 14:03
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київ, ракетний удар

На ранок 3 січня відомо, що внаслідок ворожої масованої атаки минулої доби у столиці постраждало 54 осіб, 2 людей загинуло.

Про це повідомляють КМВА, ДСНС 

Станом на 13-00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми.

Було врятовано 57 осіб, на свіже повітря вивели 134 особи.

Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

На ранок 3 січня у Києві ліквідували загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв.м.

Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій.


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