Харків

Жителі деокупованих громад Харківщини почали отримувати українську пресу

22 Жовтня 2022 16:32
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харків

На звільнені території Харківщини українські газети передають через військових і волонтерів.

Зокрема, днями спеціальний випуск газети “Слобідський край” отримали в Циркунівській і Шевченківській громадах, повідомляють у Харківській ОВА.

Нагадаємо, люди, які жили у російській окупації, були переважно дезінформовані щодо об’єктивного стану справ в Україні. Оскільки кремлівська пропаганда нав’язувала свою спотворену реальність.

Друк та доставку преси на звільнені території Харківської області забезпечило Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Держкомтелерадіо, «ДАК «Укрвидавполіграфія», Харківською ОВА та міжнародними партнерами.


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