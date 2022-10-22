Жителі деокупованих громад Харківщини почали отримувати українську пресу

На звільнені території Харківщини українські газети передають через військових і волонтерів.

Зокрема, днями спеціальний випуск газети “Слобідський край” отримали в Циркунівській і Шевченківській громадах, повідомляють у Харківській ОВА.

Нагадаємо, люди, які жили у російській окупації, були переважно дезінформовані щодо об’єктивного стану справ в Україні. Оскільки кремлівська пропаганда нав’язувала свою спотворену реальність.

Друк та доставку преси на звільнені території Харківської області забезпечило Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Держкомтелерадіо, «ДАК «Укрвидавполіграфія», Харківською ОВА та міжнародними партнерами.