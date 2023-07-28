Керівництво Ради заговорило про вибори

Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Такої заборони (на проведення виборів під час дії військового стану) в Конституції немає. Ця заборона міститься в законі України “Про правовий режим військового стану”. І тому буцимто конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає”, – сказав Стефанчук у ефір єдиного телемарафону.

При цьому спікер парламенту наголосив, що наразі необхідно дотримуватись балансу.

“З одного боку – так, парламент має продовжувати свою роботу, має приймати необхідні законодавчі акти. Ми входимо до бюджетного процесу і це дуже важливі речі. З іншого боку, ми повинні розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка існує у суспільстві. І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все ж таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це”, – зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, це питання може бути питанням дискусій.

“І я думаю, що нам треба ухвалити якісь важливі рішення з цього (питання), щоб з одного боку – забезпечити стабільність у державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але з іншого боку – забезпечити ось цей потік демократії , за що Україна у принципі й бореться”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає він зміни до закону про вибори, Стефанчук сказав: “Давайте подивимося, як це питання вирішуватиметься. Але я думаю, що найближчим часом його буде актуалізовано”.

Як повідомлялося, раніше голова ПАРЄ Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, незважаючи на війну.