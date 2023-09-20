Керівництво чемпіонату Іспанії з футболу оголосило командам нові ліміти витрат

Нещодавно розпочався чемпіонат Іспанії з футболу. «Реал» та «Барселона» очікувано знаходяться серед фаворитів. Команди вже встигли підтвердити свій високий рівень на початку сезону. На gg.bet можна зробити ставку на тріумф цих команд та зірвати непоганий куш. Просто дивіться матчі, обирайте переможців та заробляйте.

«Реал» та «Барселона» історично є головними фаворитами Ла Ліги. До недавніх пір ці команди очолювали список колективів із найбільшими прибутками та витратами. Проте якщо «Реал» має стабільний фінансовий стан впродовж багатьох років, то каталонці отримали багато проблем через дії минулого керівництва. Впродовж останніх декількох років команда намагається оптимізувати свої витрати та збільшити доходи, щоб мати змогу без перешкод реєструвати нових гравців та бути конкурентоздатною на ринку.

Що стосовно нового ліміту?

Ліміт «Реала» становить 727,45 млн євро, а Барселони — всього €270 млн. Двох лідерів чемпіонату розділяє величезна прірва відносно розміру витрат. За останній рік цей показник у мадридців збільшився на €44 мільйони, а у каталонців, навпаки, зменшився аж на 378, 79. Це пояснюється досить різними фінансовими станами команд.

Флорентіно Перес, який очолює мадридський «Реал», багато років проводить розумну політику без приголомшливих трансферів та занадто великих зарплат. Це дозволило команді без проблем подолати епоху коронавірусу, коли прибуток всіх клубів знизився в рази.

Що стосується «Барселони», то минуле керівництво на чолі з Жозепом Бартомеу допустили багато помилок. Команда підписувала багато гравців, значно переплачуючи за кожного, а також встановлювала величезні зарплати. Все це після декількох років такої стратегії спричинило кризу, через яку клуб у 2021 році не зміг продовжити контракт із легендою — Лео Мессі. Аргентинець хотів повернутися до команди й цього літа, проте фінансові труднощі «Барселони» знову завадили такому рішенню. Гравці активно зменшують свої оклади, команда залучає нові інвестиції, проте ситуація ще далека від ідеалу. Команда все ще перевищує вказані ліміти майже вдвічі.

Що стосовно лімітів для інших команд?

Дозвіл на понад 100 мільйонів дозволених витрат отримали також: «Атлетіко Мадрид» (296,36), «Севілья» (168,7), «Вільярреал» (143,9), «Реал Сосьєдад» (124,7), «Атлетік Більбао» (100,1). Всі інші колективи мають менший розмір дозволених витрат.

Для чого існує ліміт?

Його запровадили у 2013 році, коли президентом Ла Ліги став Тебас. Вказаний механізм виконує ту ж функцію, як і фінансовий fair-play від УЄФА. Таким чином керівництво чемпіонату контролює фінансовий стан, платоспроможність та економічне здоров’я команд. Санкції за порушення правил прості — якщо не вписався у ліміт, то отримаєш штраф та неможливість підписання нових гравців. Саме з цим і зіткнулась ФК «Барселона», який із великими проблемами продовжує працювати над поліпшенням економічної ситуації.