Катастрофа на Каховській ГЕС: Грета Тунберг звинуватила Росію в екоциді

Шведська екоактивістка Грета Тунберг через руйнування греблі Каховської ГЕС звинуватила Росію в екоциді. Тунберг опублікувала у Twitter ретвіт з відеосюжетом про катастрофу на гідроелектростанції і назвала те, що сталося “ще одним звірством” з боку Росії. Вона вимагає закликати Москву до відповідальності за злочини.

“Цей екоцид, як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – ще одне звірство, від якого світ заціпило, – написала Тунберг. – Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка має відповісти за свої злочини”.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb