Суспільство

Катастрофа на Каховській ГЕС: Грета Тунберг звинуватила Росію в екоциді

9 Червня 2023 07:06
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каховка

Шведська екоактивістка Грета Тунберг через руйнування греблі Каховської ГЕС звинуватила Росію в екоциді. Тунберг опублікувала у Twitter ретвіт з відеосюжетом про катастрофу на гідроелектростанції і назвала те, що сталося “ще одним звірством” з боку Росії. Вона вимагає закликати Москву до відповідальності за злочини.

“Цей екоцид, як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – ще одне звірство, від якого світ заціпило, – написала Тунберг. – Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка має відповісти за свої злочини”.


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