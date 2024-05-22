Політика

Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру

22 Травня 2024 18:23
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зеленський, австрія
Канцлер Австрії Карл Негаммер / Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

“Подякував канцлеру за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн”, – повідомив Зеленський у соцмережах.

Глава держави наголосив, що Україна також цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

“Обговорив із федеральним канцлером Австрії участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординував із ним майбутні спільні заходи”, – додав Зеленський.


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