Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

“Подякував канцлеру за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн”, – повідомив Зеленський у соцмережах.

Глава держави наголосив, що Україна також цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

“Обговорив із федеральним канцлером Австрії участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординував із ним майбутні спільні заходи”, – додав Зеленський.