Как работает технология MagSafe на чехлах для iPhone

MagSafe — это относительно новая технология Apple, которая позволяет подключать аксессуары к iPhone от 12-й серии и выше с помощью магнитов. Благодаря этому ваш чехол на iPhone 13 Pro Max и беспроводное зарядное устройство будут надежно соединены. Беспроводные зарядные устройства MagSafe заряжают гаджеты от Apple очень быстро. Помимо чехлов и зарядных устройств, есть и другие аксессуары, о которых расскажем ниже.

Как работает MagSafe

Все модели серий iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 имеют магнит рядом с аккумулятором. Аксессуары, которые также имеют такой магнит, такие как чехлы и беспроводные зарядные устройства, просто надежно “защелкиваются” на задней панели вашего iPhone. Это удержит ваш чехол на месте и предотвратит случайное соскальзывание телефона с зарядного устройства.

Благодаря NFC ваш смартфон распознает другие сертифицированные продукты Apple. Старые модели iPhone не подходят для аксессуаров MagSafe.

Беспроводные зарядные устройства MagSafe

Беспроводные зарядные устройства MagSafe заряжают смартфон в полтора раза быстрее, чем традиционные зарядные устройства. Зарядные устройства без MagSafe обеспечивают мощность до 7,5 Вт, и для зарядки до 50% требуется 1,5 часа. Благодаря мощному зарядному устройству MagSafe мощностью 15 Вт для 50-процентной зарядки требуется всего 1 час. Благодаря магниту зарядное устройство всегда находится в нужном месте, и вы можете легко достичь максимальной скорости.

Эта новая технология быстрой зарядки от Apple доступна только в сертифицированных зарядных устройствах MagSafe. Другие зарядные устройства на 15 Вт никогда не достигают такой скорости. Быстрая зарядка MagSafe работает только для iPhone серий 14, 13 и 12, но не для более старых моделей iPhone.

Чехлы с MagSafe

Чехлы для телефонов с MagSafe имеют как минимум 2 преимущества:

прочно удерживаются на вашем устройстве благодаря встроенному магниту;

быстрее заряжают ваш “айфон”.

Кроме того, магнит обладает усиливающим эффектом. Это означает, что вы можете быть уверены, что другие аксессуары, такие как зарядные устройства и визитницы, также останутся на месте.

Некоторые чехлы достаточно толстые, поэтому магнит иногда не работает должным образом и зарядное устройство к нему не прикрепить. Хотя таких и меньшинство, рекомендуем получить консультацию у продавца. Большинство кейсов, таких, например, как Ultra Hybrid Mag Safe, хорошо работают с MagSafe.

Кошелек MagSafe

С футляром для карт MagSafe ваши карты всегда будут под рукой. В большинстве карточных футляров можно положить максимум 3 карты. Например, вы можете взять с собой дебетовую карту, проездной и водительские права. Вы просто прижимаете футляр для карты MagSafe к своему iPhone с помощью магнита.

Потеряли свой оригинальный футляр Apple Card на ходу? Точно увидеть, где находится футляр для карты, можно в приложении «Локатор». Таким образом, вы всегда быстро найдете свой кошелек с MagSafe.

Держатель MagSafe для телефона

С держателем телефона MagSafe вы можете безопасно следить за навигацией или уведомлениями с вашего iPhone во время поездки. Держатель телефона размещается на приборной панели, лобовом стекле или вентиляционном отверстии вашего автомобиля. Прищелкиваете к нему свой iPhone и следите за информацией на дисплее (он может быть расположен и вертикально, и горизонтально).