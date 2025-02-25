Кабмін продовжив дію відстрочок для заброньованих працівників

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок для заброньованих працівників, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Це дасть підприємствам час підтвердити статус критичної важливості згідно з оновленими критеріями та перебронювати свій персонал.

За словами віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, переброньовувати працівників можна через “Дію”.

“Уряд продовжив термін, до якого підприємство може підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Тож якщо ще не встигли це зробити, матимете час до кінця березня”, – написав Федоров.