Суспільство

Кабмін погодив реорганізацію Херсонського порту

11 Серпня 2023 21:08
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херсон, кабмін

Кабінет міністрів погодив реорганізацію державного підприємства “Херсонський морський торговельний порт”.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Херсонський порт приєднають до державного підприємства “Стивідорна компанія “Ольвія” у Миколаєві.

У 2020 році та 2021 році Україна здала “Миколаївський порт “Ольвія” та “Херсонський морський торговий порт” у концесію. Зараз вони не працюють через війну.

Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка зобов’язалася інвестувати у проєкт 3,4 млрд грн. 

Переможцем конкурсу на концесію ДП “Херсонський морський торговельний порт” стала компанія “Рісоіл-Херсон”. Вона планувала інвестувати у порт понад 300 млн грн.


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