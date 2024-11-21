Ймовірною ціллю Storm Shadow на Курщині був російський оперативний штаб військ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ракетний удар по маєтку Мар’їно в Курській області РФ, здійснений 20 листопада, міг бути спрямований на знищення оперативного штабу російських військ, які беруть участь у наступальних діях уздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє ISW.

За даними ISW, Україна провела успішний комбінований удар по тилових об’єктах у Росії, використовуючи дрони та далекобійну зброю західного виробництва. Геолокаційні дані, опубліковані 20 листопада, вказують на ймовірний удар ракетою Storm Shadow поблизу маєтку Мар’їно.

Російські військові блогери заявляють, що в районі Курської області було випущено до 12 ракет Storm Shadow, уламки яких знайшли в Мар’їно. За припущенням українського видання Defense Express, у маєтку Барятинських у Мар’їно міг знаходитися командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють у цьому регіоні.

Аналітики ISW зазначають, що маєток розташований приблизно за 30 км від передових позицій у Курській області, що робить його ймовірним місцем для розміщення оперативного штабу військ РФ. Однак підтвердити ці дані наразі неможливо.