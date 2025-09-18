Ізраїльські танки увійшли до житлового району Гази

Десятки ізраїльських танків та іншої військової техніки увійшли до головного житлового району міста Газа — Шейх-Радвана.

Про це повідомляє BBC з посиланням на очевидців. Це сталося на другий день наземного наступу ізраїльських сил на місто.

Перед наступом район зазнав масованих авіаударів та атак дронами.

До початку війни Шейх-Радван був одним із найгустонаселеніших районів Гази, з десятками тисяч мешканців, школами, мечетями та магазинами.

Вхід ізраїльських військ спричинив нову хвилю вимушеного переселення: тисячі сімей залишають домівки та рухаються на південь.

Гуманітарні організації та агентства ООН попереджають, що спеціально виділена зона для біженців уже переповнена й не може вмістити близько 2 млн людей. Частина тих, хто намагався евакуюватися, повідомила, що не знайшла місця і змушена була шукати прихисток у північних районах.