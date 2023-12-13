Ізраїль заявив про загибель 19 заручників у полоні ХАМАСу

Ізраїль оголосив загиблими 19 людей, які перебували у полоні бойовиків ХАМАСу у Секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді Ізраїлю заявили, що 19 зі 135 заручників, які все ще утримуються бойовиками ХАМАСу в Газі, мертві.

Серед загиблих, уточнює агентство, є громадянин Танзанії. Раніше влада Танзанії підтверджувала, що двоє танзанійців, обидва студенти, які працювали на фермах у кібуцах, були серед заручників, яких взяли бойовики ХАМАСу 7 жовтня.

Загибель першого танзанійця в полоні ХАМАСу ізраїльська влада підтвердила минулого місяця.

Повідомлення про загибель 19 заручників з’явилося після того, як у вівторок, 12 грудня, бійці армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшли тіла двох заручників під час операції в Секторі Гази.