Суспільство

Ізраїль завдав ударів об’єктах Хезболли в Лівані

19 Жовтня 2023 07:30
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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по об’єктах угрупування Хезболла в Лівані.

«За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу», — йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей — спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.


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