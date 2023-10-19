Ізраїль завдав ударів об’єктах Хезболли в Лівані

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по об’єктах угрупування Хезболла в Лівані.
«За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу», — йдеться в повідомленні.
Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей — спостережний пункт з оглядом моря.
За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023
התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0