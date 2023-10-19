Ізраїль завдав ударів об’єктах Хезболли в Лівані

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по об’єктах угрупування Хезболла в Лівані.

«За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу», — йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей — спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.