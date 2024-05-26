Італія не хоче, щоб Україна завдавала ударів по території Росії західною зброєю

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників, що постачають зброю до України, скасувати заборону на її використання для нанесення ударів по військових об’єктах у Росії.

“Ми невід’ємна частина НАТО, але кожне рішення має ухвалюватися колегіально”, – цитує Таяні італійське агентство Ansa. На думку італійського міністра, “вибір Києва – це вибір Києва”.

Таяні наголосив, що італійських солдатів в Україні не буде, а італійська зброя, яку їй постачають, використовується всередині країни.

Главу МЗС підтримав і віце-прем’єр країни, лідер консервативної партії “Ліга” Маттео Сальвіні. “Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони на нанесення Києвом ударів по військових об’єктах у Росії, – сказав Сальвіні. – “Ліга” проти того, щоб посилати хоча б одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передодня Третьої світової війни”.

Нікола Фратоянні з “Лівого зеленого альянсу” пішов ще далі, заявивши, що генсек НАТО використовує безвідповідальні та небезпечні слова.

“Ми далекі від того, щоб бути точкою рівноваги, ми стоїмо перед черговим кроком у бік військової ескалації. Це справжнє безумство, яке ставить світ на межу атомної війни”, – написав він у себе в соцмережах.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен нібито хоче переконати президента Джо Байдена зняти заборону на використання американської зброї для нанесення ударів по території Росії, пише New York Times.

Як раніше писала американська преса, ця заборона була частиною негласних домовленостей між адміністрацією Байдена і Кремлем, досягнутих за кілька місяців до російського вторгнення в Україну.