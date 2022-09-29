Політика

ISW: Втрата Лимана буде дуже важкою для армії РФ

29 Вересня 2022 07:35
138
ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував загальну оцінку ситуації на фронті та на його гарячій ділянці: біля міста Лиман у Донецькій області. Як зауважують експерти інституту, російські військові блогери передбачають угрупованням РФ у Лимані швидку поразку, оскільки українські війська близькі до взяття міста в оточення.

У зведенні ISW сказано, що Збройні сили України просунулися на південний схід від села Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, розташованого від Лиману лише за 12 км. Зараз постачання російського угруповання в Лимані ведеться через вузький коридор, що прострілюється, який веде через Торське.

Крім того, українські військові прорвали російські рубежі біля Ямполя в районі Торського і тепер ведуть наступ ще й із південного заходу, йдеться у зведенні з посиланням на російських блогерів.

“Падіння лиманської “кишені”, ймовірно, матиме дуже серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької області та на заході Луганської, – вважають американські експерти. – Воно може дозволити ЗСУ почати загрожувати російським позиціям на західному кордоні Луганської області та району Сєверодонецька та Лисичанська “.

При цьому ISW робить висновок, що “російське військове керівництво не змогло створити інформаційні умови для потенційно швидкої поразки РФ у Лимані”. “Міністерство оборони Росії не говорило про останні російські втрати в районі Лимана і не було готове до падіння цього сектора фронту, що, ймовірно, погіршить і так невисокий моральний дух”, – сказано у зведенні.

ISW нагадує, що схожа ситуація складалася перед великою поразкою російського угруповання в Харківській області, що призвело до паніки серед військовослужбовців РФ по всьому східному напрямку. “Незадоволення, що відбулося після цього, в російському націоналістичному інформаційному просторі, ймовірно, підштовхнуло Кремль до наказу про часткову мобілізацію”, пишуть експерти інституту.

І додають, що “майбутні українські успіхи в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть посилити розбрат між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхніми командирами”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
29 Вересня 2022 09:30
17

ЗСУ за добу “задвухсотили” 430 орків
29 Вересня 2022 09:14
13

За добу на Харківщині 7 цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілів, один – підірвався на міні
29 Вересня 2022 08:21
101

Берегова охорона Швеції повідомляє про четвертий витік на трубопроводах Nord Stream
29 Вересня 2022 08:10
57

Журналістка “Громадське” відмовилась від участі у престижному конкурсі Thomson Foundation
29 Вересня 2022 07:51
63

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло троє людей
Останні новини
усі новини