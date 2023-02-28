ISW: Російські війська змінили тактику нападу

Російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на триваючі наступальні невдачі. Про це йдеться у черговому звіті ISW.

26 лютого було опубліковане фото захопленого російського посібника, в якому детально описано тактику новоствореного «штурмового загону», який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені райони.

Повідомляється, що штурмовий загін має шість основних бойових танків Т-72, ​​12 БМП, а також переносні термобаричні системи залпового вогню, протитанкові керовані ракетні комплекси, буксирувануартилерію та самохідні міномети.

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмових «взводи» (чисельність взводу значно нижча від звичайної), групу БПЛА, групу бойових броньованих машин (БМП), взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервне відділення та відділення медичної евакуації. Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами.

“Основними маневровими елементами формування є штурмові «взводи» по 12-15 осіб, розбиті на тактичні групи по три особи. Десантно-штурмове відділення проводить штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, при цьому командир взводу керує мінометним вогнем. Розділені на тактичні групи по три людини, є основними маневровими елементами строю”, – йдеться у звіті.

Посібник припускає, що російські війська намагаються адаптувати маневрені сили до менших та більш спритних військових формувань, ніж використовувалися раніше під час війни. Це нове тактичне формування свідчить про те, що російські війська замінили недіючу батальйонну тактичну групу (БТГ) на ці менші та більш спритні маневрені формування. При цьому, російські війська використовують танки Т-72 для прямої вогневої підтримки з тилу, а не як складові частини загальновійськової групи.

“Посилення опори на піхоту, що спішилася, і переведення танків на вогневу підтримку з тилу вказує на те, що російське військове керівництво надає перевагу захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що відображає нещодавні повідомлення про значні втрати техніки, які російські бронетехнічні підрозділи зазнали в першу чергу”, – зазначають експерти

Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати практику, яка використовується “Групою Вагнера” в Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом. Можливо, на це нове формування частково вплинули операції “групи Вагнера” навколо Бахмута.