ISW: РФ почала новий наступ під Авдіївкою, незважаючи на вражаючі втрати

Американський Інститут вивчення війни ISW у своєму щоденному зведенні пише про спроби російських військових просунутися в Донецькій області та наземні операції ЗСУ на лівому березі Дніпра.

20 жовтня російські війська розпочали новий наступ у районі Авдіївки, проте просунулися незначно. Це може означати, що російське військове командування, як і раніше, віддане наступальним операціям у цьому районі, незважаючи на важкі втрати техніки та особового складу, пишуть автори зведення. Початкові російські наступальні операції у районі Авдіївки 10 жовтня призвели до великих підтверджених втрат російської техніки, нагадує ISW.

Той факт, що російські війська перегрупувалися і відновили наступ після перших атак, дозволяє припустити, що російські війська бачать реальну можливість взяти Авдіївку, або російське військове командування просто погано розставляє пріоритети в наступальних операціях.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські втрати під Авдіївкою «справді вражають».

Тим часом, українські сили продовжили масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та встановили підтверджену присутність у населеному пункті на східному березі, пише ISW.

На геолокованих кадрах, опублікованих 19 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід села Кринки (27 км на схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро).

Українські сили закріплюються в районі Кринок та продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро, пишуть експерти ISW, посилаючись на російські джерела.