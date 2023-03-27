ISW: Путін все ще вірить, що йому вдасться завоювати Україну

Російський президент Володимир Путін продовжує вважати, що згодом зможе виграти війну в Україні, “досягнувши повної перемоги”, стверджується у черговому щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

“Ні Україна, ні Захід не переконали його в тому, що він повинен розглянути можливість ухвалення якогось нестандартного або компромісного рішення, — продовжують автори звіту. — Натомість Путін, як і раніше, зосереджений на досягненні своїх початкових військових цілей через затяжний конфлікт, в якому він переможе, або нав’язавши свою волю Україні силою, або зламавши волю українського народу, після того, як вичерпається підтримка Києву з боку Заходу”.

На думку експертів ISW, російський президент виходить з того, що обидві світові війни, Громадянська війна в США та Наполеонівські війни закінчилися лише після нищівної поразки однієї зі сторін, коли мирний договір лише зафіксував реальність, що склалася на полі бою.

Однак історія знає і багато зворотних прикладів: Дейтонські угоди поклали край боснійському конфлікту, збройний конфлікт у Північній Ірландії завершився підписанням угоди в Белфасті, а арабо-ізраїльська війна Судного дня 1973 року – резолюцією Ради безпеки ООН.

За останні півроку Москва кинула на наступ по всій лінії фронту більшу частину 300 тисяч мобілізованих резервістів та 40 тисяч достроково випущених ув’язнених, нагадують автори звіту, але “результати цих зусиль не вражають”.

У той же час усі світові ЗМІ (російські та українські в тому числі) обговорюють український контрнаступ, що готується: всі впевнені, що він відбудеться – питання лише в тому, де і коли.

“Це був би слушний момент для Путіна, щоб зробити висновок, що Росія не може силою нав’язувати свою волю Україні і що він повинен шукати компромісне рішення. Однак він явно не дійшов такого висновку”, – роблять висновок автори, нагадуючи, що пропозиція Пекіна допомогти у укладанні миру Путін під час особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном чемно пообіцяв розглянути – і на цьому розмови про мирний процес закінчилися.

Оскільки розмовляти з Путіним доводиться його мовою і виходячи з його реалій, резюмують автори документа, ЗСУ “мають завдати [силам росіян] збитків такого ступеня, щоб Путіну та його найближчому оточенню… стало зрозуміло, що російські збройні сили не можуть сподіватися покращити результат війни, продовжуючи бойові дії.

Втім, навіть якщо контрнаступ Києва виявиться досить успішним, його одного може бути недостатньо, “оскільки Путін не прийме того факту, що насправді завоювати Україну він нездатний”.