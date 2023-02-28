ISW: Путін намагається звинуватити Захід у загрозі існуванню Росії

Російські офіційні особи просувають інформаційну риторику, яка дає хибне уявлення про те, що війна Росії в Україні є життєво важливою для подальшого існування Російської Федерації, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

В інтерв’ю телеканалу “Росія 1” 26 лютого президент Росії Володимир Путін попередив, що не знає, чи зможе “російський народ вижити у тому вигляді, в якому він існує сьогодні”, якщо Заходу вдасться “зруйнувати Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками” .

Путін почав створювати умови для цієї інформаційної кампанії у виступі перед Федеральними Зборами 21 лютого, звинувативши колективний Захід у використанні війни в Україні для загрози існуванню Росії. Зі схожими заявами виступив і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

“І Путін, і Медведєв у своїх заявах використовують інформаційну риторику, яка представляє війну в Україні як екзистенційну для подальшого виживання пострадянської Росії, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має вищі ставки для Росії та Заходу, ніж є насправді” , – пишуть експерти.

Путін, ймовірно, сподівається створити інформаційне тло, щоб звинуватити Україну та Захід у загрозі виживанню Росії на тлі військових невдач Москви та підтримки Заходом успіхів українців на полі бою.

“Мова Путіна покликана підігріти підтримку війни в Росії і розпалити на Заході страх перед нестабільністю, яка буде за розпадом Росії, щоб стримати підтримку України і переконати Захід змусити Київ прийняти російські вимоги”, – зазначають в ISW.