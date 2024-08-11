ISW: Москва применшує масштаби українського вторгнення

Вибір на користь оголошення в трьох прикордонних областях режиму контртерористичної операції (КТО), а не воєнного стану, може свідчити про спробу Кремля применшити масштаби українського вторгнення в Курську область. Про це пишуть у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни.

Режим КТО, оголошений 9 серпня в Бєлгородській, Брянській і Курській областях у відповідь на вторгнення українських військ на територію Росії, демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію на кордоні, вважають в ISW.

На думку аналітиків Інституту, Володимир Путін, вочевидь, призначив директора ФСБ Бортнікова керувати цією контртерористичною операцією, тому що той зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії і кремлівському режиму.

Однак складна схема керівництва контртерористичною операцією силами ФСБ може знизити ефективність російської відповіді на цю українську операцію, не виключають аналітики ISW.

До того ж склад задіяних російських сил досить строкатий: це і призовники, які перебували в Курській області, і частини угруповання військ “Північ”, і підрозділи, перекинуті до Курської області з менш пріоритетних фронтових районів України, що, ймовірно, посилює дезорганізацію дій у відповідь Росії, вважають аналітики Інституту.