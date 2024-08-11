Політика

ISW: Москва применшує масштаби українського вторгнення
11 Серпня 2024 09:09
читать на русском →
ISW
Українські військовослужбовці їдуть на військовій техніці поблизу російського кордону / Фото Reuters

Вибір на користь оголошення в трьох прикордонних областях режиму контртерористичної операції (КТО), а не воєнного стану, може свідчити про спробу Кремля применшити масштаби українського вторгнення в Курську область. Про це пишуть у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни.

Режим КТО, оголошений 9 серпня в Бєлгородській, Брянській і Курській областях у відповідь на вторгнення українських військ на територію Росії, демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію на кордоні, вважають в ISW.

На думку аналітиків Інституту, Володимир Путін, вочевидь, призначив директора ФСБ Бортнікова керувати цією контртерористичною операцією, тому що той зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії і кремлівському режиму.

Однак складна схема керівництва контртерористичною операцією силами ФСБ може знизити ефективність російської відповіді на цю українську операцію, не виключають аналітики ISW.

До того ж склад задіяних російських сил досить строкатий: це і призовники, які перебували в Курській області, і частини угруповання військ “Північ”, і підрозділи, перекинуті до Курської області з менш пріоритетних фронтових районів України, що, ймовірно, посилює дезорганізацію дій у відповідь Росії, вважають аналітики Інституту.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
11 Серпня 2024 09:54

Стали відомі подробиці нічної атаки на Київ
11 Серпня 2024 10:40

Хакери зламали штаб Трампа
11 Серпня 2024 09:22

З РФ надходять повідомлення про масовану атаку ЗСУ
11 Серпня 2024 09:09

ISW: Москва применшує масштаби українського вторгнення
11 Серпня 2024 08:56

Вночі росіяни атакували Київщину: вбито 4-річну дитину та її батька
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки