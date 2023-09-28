Історія розвитку сервісів доставки

Сучасний ритм життя, особливо в мегаполісах, часто не залишає нам шансів на купівлю продуктів чи створення власних кулінарних шедеврів – ми постійно відчуваємо брак часу та енергії.

Проблема харчування змусила підприємців замислитись над тим, як знайти вихід з цієї ситуації. І ось з’явилась така послуга, як швидка доставка їжі як в мегаполісах, так і в невеликих містах. У цій статті ми поговоримо про перші служби доставки у світі та як обрати сервіс, який вам підходить.

Історія служби доставки

Часто можна зустріти інформацію щодо того, що перші такі служби доставки почали діяти в 50-ті роки минулого століття. Насправді такі сервіси народилися в Індії в кінці 19 століття, це були системи доставки гарячих обідів «даббавала». Така їжа клалася до спеціальних місткостей з металу під назвою «дабба». Така система доставки існує досі, й не має аналогів у світі.

В європейських країнах послуга швидкої доставки продуктів отримала популярність лише на початку 20 століття, але бурхливий розвиток послуг з доставки піци починається в 1650-1960-ті роки. Це в першу чергу пов’язано з активною діяльність місцевих італійських емігрантів. Після Другої світової війни піца почала користуватись популярністю у США, адже деякі американські солдати, що повернулись додому з Італії, відкрили власні заклади харчування. Доставка їжі відбувалась спочатку велосипедами, згодом кур’єри пересіли на автівки.

Як обрати оптимальний сервіс доставки продуктів?

На етапі вибору онлайн-платформи доставки продуктів рекомендуємо враховувати наступні фактори:

Вартість доставки. Одні сайти пропонують безкоштовно привезти товари при оформлені замовлення на певну суму, інші сервіси вимагають оплату, незалежно від суми покупки.

Асортимент товарів. Перевірте, яку продукцію пропонують різні сервіси. Існують майданчики, які спеціалізуються на доставці певних товарів, наприклад, органічної їжі.

Якість продукції. Почитайте відгуки клієнтів щодо якості послуг.

Зручність використання. Оцініть, наскільки комфортно використовувати сайт чи додаток. Перевірте наявність зручного пошуку, фільтрів, різних систем оплати тощо.

Переконайтесь, що сервіс, який ви обрали, пропонує доставку за тією адресою, де ви мешкаєте.

Turbo.ua – ваш надійний помічник в купівлі продуктів

Сьогодні в Києві діє безліч різноманітних служб доставки, але не всі вони сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків та доставлять не завжди свіжі товари. Поговоримо про конкурентні переваги доставки від Turbo ua:

Значна швидкість доставки – може пройти від 15 хвилин чи трохи більше і кур’єр вже чекатиме на вас.

Власні даркстори (склади продукції) по всьому місту для того, щоб ви довго не чекали;

Можете не хвилюватись щодо свіжості продуктів – вони зберігаються на дарксторах згідно зі всіма умовами та вимогами.

Сума товарів в кошику перевищує 250 гривень? Отримайте безкоштовну доставку.

З мобільним додатком робіть замовлення ще зручніше. Завантажити його можна безпосередньо з посилання на основному сайті.

Бонусна система TurboCoin дозволяє економити на покупках, накопичуючи спеціальні монети й обмінюючи їх на товари зі спеціального розділу на сайті або у програмі.

Всі замовлення доставляються в термосумках, аби не залежати від погодних умов і зберігати свіжість харчових продуктів.

Онлайн-супермаркет Турбо слідкує за швидкою доставкою продуктів. Кур’єри не тільки швидко привезуть ваші товари, але й доставлять вам лише свіжу продукцію.