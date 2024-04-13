Політика

Іранський спецназ захопив контейнеровоз ізраїльського мільярдера

13 Квітня 2024 14:44
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іран, ізраїль
Революційна гвардія Ірану захопила контейнеровоз біля Ормузької протоки на тлі напруженості у відносинах із Заходом / Фото AP

Іран захопив в Ормузькій протоці контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором. Це підтвердило іранське державне агентство IRNA.

Судно прямувало під португальським прапором з Об’єднаних Арабських Еміратів до Індії. Після захоплення танкер попрямував у територіальні води Ірану.

Як пише Associated Press, контейнеровоз MSC Aries пов’язаний із лондонською компанією Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Влада Ізраїлю, Португалії та Zodiac Group поки не давали коментарів щодо ситуації.


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