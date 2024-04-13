Іранський спецназ захопив контейнеровоз ізраїльського мільярдера

Іран захопив в Ормузькій протоці контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором. Це підтвердило іранське державне агентство IRNA.

Судно прямувало під португальським прапором з Об’єднаних Арабських Еміратів до Індії. Після захоплення танкер попрямував у територіальні води Ірану.

Як пише Associated Press, контейнеровоз MSC Aries пов’язаний із лондонською компанією Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Влада Ізраїлю, Португалії та Zodiac Group поки не давали коментарів щодо ситуації.