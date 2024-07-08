Політика

Іран збільшує виробництво ракет, – Reuters
8 Липня 2024 20:56
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іран, росія
Іран збільшив виробництво ракет / Reuters. Planet Labs PBC

Нові супутникові знімки демонструють значне розширення двох ключових іранських підприємств з виробництва балістичних ракет.

Розширення об’єктів відбувається після укладення в жовтні 2022 року угоди, в якій Іран погодився надати Росії зброю, повідомляє Reuters.

На знімках, зроблених компанією Planet Labs, видно понад 30 нових будівель на цих двох підприємствах, обидва з яких розташовані поблизу Тегерана.

На знімках, розглянутих агентством Reuters, видно, що багато споруд оточені великими земляними валами. За словами Джеффрі Льюїса з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, такі земляні роботи пов’язані з виробництвом ракет і призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.

За оцінками експертів, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході і налічує понад 3 000 ракет, включаючи моделі, призначені для несення звичайних і ядерних боєголовок.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили Reuters, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із них зазначив, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, безпілотники будуть надані хуситам, а ракети – Хезболлі, заявив Reuters один з іранських посадовців.


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