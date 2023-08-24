Індійська місія “Чандраян-3” показала перші фото південного полюсу Місяця

Індійська місія “Чандраян-3” показала перші в історії фото південного полюса Місяця. Ними поділилося індійське космічне агентство ISRO.

Посадковий модуль надіслав на Землю серію з чотирьох фото, знятих під час наближення до місця посадки, а також окреме фото, зняте після посадки.

Ця посадка зробила Індію четвертою країною в історії, яка успішно посадила космічний корабель на поверхню Місяця – після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю. “Чандраян-3” також є першим космічним апаратом в історії, який приземлився біля південного полюса Місяця, області, яка зараз привертає увагу вчених і космічних агентств з усього світу.