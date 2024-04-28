Техно

Ілон Маск здійснив неоголошений візит до Пекіна.

28 Квітня 2024 17:31
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автопром, Ілон Маск
Ілон Маск сідає у Tesla, виходячи з готелю в Пекіні, 31 травня 2023 / Фото Reuters

Засновник компаній Tesla та SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск прибув із неоголошеним візитом до Пекіна, повідомляє Reuters.

Метою візиту є зустрічі з високопосадовцями для обговорення виведення на китайський ринок програмного забезпечення для автономних автомобілів, а також дозволу на передачу даних за кордон, йдеться в публікації.

Як передають китайські державні ЗМІ, Маск зустрівся з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном, причому останній заявив, що розвиток компанії Tesla на китайському ринку можна вважати прикладом успішного американсько-китайського економічного та торговельного співробітництва.

Софт для автономних автомобілів (FSD) був виведений Tesla на ринок 4 роки тому, однак у Китаї він поки не доступний. Раніше у квітні 2024 року Маск пообіцяв, що програма-автопілот стане доступна китайським клієнтам “дуже скоро”.

Що стосується питання передачі даних, то, як пояснив співрозмовник Reuters, Маск хоче отримати дозвіл передавати зібрані в Китаї дані в США для подальшого вдосконалення алгоритму для автономного керування автомобілем. Відповідно до вимог китайського національного регулятора, з 2021 року компанія Tesla зберігала всі зібрані в Китаї дані в Шанхаї.

За повідомленнями китайських ЗМІ, Маск зустрівся також з Рен Хунбіном – урядовцем, який очолює китайську Раду з просування міжнародної торгівлі, яка, у свою чергу, є організатором Пекінського автосалону.


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