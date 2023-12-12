Суспільство

ГУР здійснило атаку на податкову систему РФ

12 Грудня 2023 16:17
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гур

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему Росії, вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії. Розвідники додають, що Росії не вдасться повністю реанімувати свою податкову систему.

Про це повідомляє пресслужба ГУР

“Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення…

Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі – неможлива”.

Також українські фахівці у такий же спосіб атаковали російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

Повідомляється, що в результаті двох кібератак вдалося повністю ліквідувати конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

У ГУР зазначають, що фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних держорганів Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

Крім того, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.


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