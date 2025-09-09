Хтось здав координати: в Укрпошті прокоментували удар по місцю видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині

Щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено внаслідок авіаудару РФ по селищу Ярова Донецької області 9 вересня. Росіяни скинули на людей авіабомбу під час видачі пенсії.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Реклама

Реклама

Зараз на місці працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину.

Як уточнив гендиректора АТ Укрпошта Ігор Смілянський, зазнала поранень начальниця відділення.

“Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні”, — йдеться в повідомленні.

За словами Смілянського, від початку війни компанія постійно змінювала процедури безпеки: автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими.

“Але, мабуть, хтось здав координати. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами”, — зазначив Смілянський.