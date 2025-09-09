        Суспільство

        Хтось здав координати: в Укрпошті прокоментували удар по місцю видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 13:19
        Місце авіаудару по селищу Ярова / Фото: t.me/OleksiiKuleba
        Місце авіаудару по селищу Ярова / Фото: t.me/OleksiiKuleba

        Щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено внаслідок авіаудару РФ по селищу Ярова Донецької області 9 вересня. Росіяни скинули на людей авіабомбу під час видачі пенсії.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Зараз на місці працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину.

        Як уточнив гендиректора АТ Укрпошта Ігор Смілянський, зазнала поранень начальниця відділення.  

        “Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні”, — йдеться в повідомленні.

        За словами Смілянського, від початку війни компанія постійно змінювала процедури безпеки: автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими.

        “Але, мабуть, хтось здав координати. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами”, — зазначив Смілянський.


