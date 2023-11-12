Громади Куп’янського району купили 92-ій бригаді ударний БПЛА

Захисникам Харківщини передали дрон-бомбардувальник. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ударний БПЛА українського виробництва може долати відстань до 7 кілометрів та переносити вантаж вагою до 10 кілограмів.

«Для підрозділів 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка передали дрон-бомбардувальник «Шуліка». Придбання БПЛА спільно профінансували всі вісім громад Куп’янської району. Дякую всім, хто у непростий час продовжує підтримувати наших військових. Кожен такий дрон допомагає відстежувати й нищити ворога вздовж лінії фронту, а також зберігати життя наших воїнів», – сказав Олег Синєгубов.

Вартість такої «пташки» складає майже мільйон гривень. Найближчим часом для наших захисників та захисниць передадуть ще один куплений аналогічний БПЛА, наразі військові-оператори проходять відповідне навчання щодо управління технікою, розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.