Суспільство

Громади Куп’янського району купили 92-ій бригаді ударний БПЛА

12 Листопада 2023 12:12
читать на русском →
бпла, зброя, хова

Захисникам Харківщини передали дрон-бомбардувальник. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ударний БПЛА українського виробництва може долати відстань до 7 кілометрів та переносити вантаж вагою до 10 кілограмів.

«Для підрозділів 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка передали дрон-бомбардувальник «Шуліка». Придбання БПЛА спільно профінансували всі вісім громад Куп’янської району. Дякую всім, хто у непростий час продовжує підтримувати наших військових. Кожен такий дрон допомагає відстежувати й нищити ворога вздовж лінії фронту, а також зберігати життя наших воїнів», – сказав Олег Синєгубов.

Вартість такої «пташки» складає майже мільйон гривень. Найближчим часом для наших захисників та захисниць передадуть ще один куплений аналогічний БПЛА, наразі військові-оператори проходять відповідне навчання щодо управління технікою, розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Листопада 2023 14:44

Рух опору провів в Мелітополі акцію помсти
12 Листопада 2023 15:18

На виїзді з Польщі до України застрягло 2500 вантажівок
12 Листопада 2023 14:31

Церква Святого Андрія у Львові опинилась у центрі уваги ЛГБТ-спільноти
12 Листопада 2023 12:29

У Мережі з’явилися шокуючі кадри наслідків “м’ясних штурмів” росіян
12 Листопада 2023 12:12

Громади Куп’янського району купили 92-ій бригаді ударний БПЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки